RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO: UNO SPIRAGLIO DI LUCE PER SANDALO DI PONENTE, GRAZIE AL DIRIGENTE DELLA POLIZIA DI STATO DI ANZIO E NETTUNO DOTT. ANDREA SARNARI - L'Eco Del Litorale | Notizie online

Ad oggi, dopo le innumerevoli e disparate richieste di aiuto, il nostro ringraziamento và al DIRIGENTE DELLA POLIZIA DI STATO DI ANZIO E NETTUNO, il quale ha ascoltato le nostre richieste e preso provvedimenti, abbiamo visto auto della Polizia in azione, a tutela degli onesti cittadini. Speriamo che questo intervento possa essere sistematico e soprattutto ci auguriamo che duri nel tempo, siamo fiduciosi. Ringraziamo per la possibilità che ci ha dato nell’ascoltare il nostro appello disperato. In questa sede vogliamo dire al nostro caro Sindaco, Dott. Coppola, di provare a fare qualcosa unitamente alle forze dell’ordine, non è possibile dire che tale situazione, ormai nota a tutti, non è di competenza comunale, la spazzatura, la mancanza di illuminazione, le strade dissestate, fognature inadatte attirano malfattori e occupanti, denigrando sempre di più questa parte del Comune di Nettuno dimenticata, permettendo l’insediamento di loschi individui con conseguente rischio per la sicurezza di tutti. Il decoro urbano e la sicurezza viaggiano di pari passo, pertanto aiutateci a riqualificare il quartiere.

La dignità è un diritto di ogni cittadino.

Una residente di Sandalo di Ponente