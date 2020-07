Latina, tavolo provinciale sul ciclo integrato dei rifiuti - L'Eco Del Litorale | Notizie online

Tavolo provinciale sul ciclo integrato dei rifiuti, convocata la Commissione Sviluppo e Tutela del Territorio della Provincia di Latina

19 luglio 2020

Come anticipato al termine della seduta della scorsa settimana, ho convocato nuovamente la Commissione per lo Sviluppo e la Tutela del Territorio della Provincia di Latina per riprendere il confronto sulla gestione dei rifiuti solidi urbani.

La seduta è convocata alle ore 11.15 di domani, lunedì 20 luglio, con il seguente punto all’ordine del giorno: analisi e valutazioni per l’individuazione di nuovi siti, oggetto di dibattito del Tavolo provinciale sul ciclo integrato dei rifiuti.

Ancora una volta voglio confermare la strada della trasparenza e del confronto diretto dei membri della Commissione, con spirito di dialogo e collaborazione per la salvaguardia e tutela del territorio come obiettivo comune, onde evitare scelte e decisioni piovute dall’alto.

Domenico Vulcano

Consigliere Provinciale

Presidente della Commissione Sviluppo e Tutela del Territorio della Provincia di Latina