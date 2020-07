DEDICATA A PEPPE OTTAVIANI... LA FATICA - Note del Direttore - L'Eco Del Litorale | Notizie online

DEDICATA A PEPPE OTTAVIANI, CAMPIONE SENZA TEMPO, che ci ha lasciati ieri ad appena centoquattro anni, con un invidiabile palmares realizzato in atletica, dopo gli ottant’anni.

LA FATICA

A Fidippide fu fatale

Ma trattavasi d’impresa eccezionale

Corri e vai per il piano

Allunghi il passo sei lontano

Se lo accorci sei in salita

La discesa diventa avita Così andare è naturale

La stanchezza non fa male

Il riposo è assai premiale

Ma se non sai dove andare

Senza meta lì a sbuffare

Allora in men che non si dica

Tutto quel che fai divien fatica!