Aprilia dopo emergenza Covid19 riparte servizio di raccolta domiciliare di rifiuti ingombranti su appuntamento - L'Eco Del Litorale | Notizie online

È stato ripristinato il servizio di raccolta domiciliare dei rifiuti ingombranti, sospeso a causa dell’emergenza Covid-19 qualche mese fa. Per poter usufruire del servizio, il cittadino dovrà prenotare il ritiro sul sito della Progetto Ambiente, indicando la tipologia di rifiuto di cui ha necessità di disfarsi.

L’utente, inserito in lista di attesa, sarà quindi ricontattato da un operatore della Progetto Ambiente per concordare giorno e ora del ritiro. Il Comune ricorda che il cittadino o un suo delegato dovrà presenziare alle operazioni di ritiro e controfirmare un modulo di attestazione dell’avvenuta esecuzione. Nel caso in cui non fosse presente nessuno al momento dell’appuntamento concordato, il ritiro non sarà effettuato.

È possibile, inoltre, conferire solo le seguenti tipologie di rifiuto: armadi, tavoli, mobili vari, arredi da giardino (sedie, divanetti, ecc.), divani, poltrone, sedie e materassi, reti o strutture dei letti, giocattoli voluminosi e biciclette.

Non si procederà, invece, al ritiro dei RAEE (frigoriferi, lavatrici, condizionatori, TV, piccoli elettrodomestici) che potranno essere comunque conferiti presso l’Ecocentro Comunale.