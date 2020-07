Videocorto Nettuno al Forte Sangallo - L'Eco Del Litorale | Notizie online

Il Festival Nazionale del Videocorto di Nettuno compie un quarto di secolo e lo fa nel migliore dei modi. Ancora una volta, dunque, dal 21 al 23 agosto Nettuno per tre sere respirerà aria di cinema italiano grazie ad una selezione che si preannuncia spettacolare e variegata come poche altre. La cornice è la stessa dell’ultima fortunata edizione, ovvero il Forte Sangallo, il tutto nella più totale sicurezza e rispetto delle norme anti-Covid. Il Presidente della Giuria quest’anno è Pino Quartullo, attore e regista che non ha certo bisogno di presentazioni ma con lui saranno molte le sorprese e gli eventi collaterali. Come sempre, alla direzione artistica ci sono Elvio Calderoni e Giulia Bartoli e l’organizzazione è a cura della Pro Loco Nettuno, che tiene a ringraziare il Sindaco Alessandro Coppola e l’Assessore al Patrimonio, Sport, Turismo e Spettacolo Alessandro Mauro. Di seguito il calendario della manifestazione:

SELEZIONE UFFICIALE. CONCORSO

VENERDI’ 21 AGOSTO

TUTTI I NOSTRI IERI LORENZO SANTONI

INVERNO GIULIO MASTROMAURO

OFFRO IO PAOLA MINACCIONI

L’ATTESA ANGELA BEVILACQUA

VOLER ESSERE FELICI AD OGNI COSTO MICHELE BERTINI MALGARINI

AL DIO SCONOSCIUTO SAMANTHA CASELLA

STAR STEFANO CLARI

LINDA E PAOLO RICCARDO SINIBALDI

SABATO 22 AGOSTO

L’ORA DELLE NUVOLE MARIO SPOSITO

LA MAMMA E’ MORTA DA ANNI DARIA ALVARO

E’ TUTTO CINEMA GIANNI AURELI

L’UOMO CHE NON VOLEVA USCIRE DI CASA SAVINO GENOVESE

NON E’ SOLO UN GIOCO GUGLIELMO LIPARI

IL VENTO SOTTO I PIEDI KASSIM YASSIN SALEH

H GIULIO NEGLIA

SPECCHIO CATERINA CRESCINI

DOMENICA 23 AGOSTO

PROIEZIONE DEI CORTI PIÙ VOTATI DALLA GIURIA E DAL PUBBLICO

FUORI CONCORSO:

IL CINEMA QUAND’ERA A NETTJNO. I.C. NETTUNO IV