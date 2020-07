Variati: “ACCORDO SINDACI-GOVERNO, nuova linfa alle Amministrazioni Locali” - L'Eco Del Litorale | Notizie online

“L’accordo raggiunto nella conferenza Stato-Città è un passo importantissimo, nell’ottica del rilancio del nostro Paese.

La Conferenza Stato-città ha sancito l’intesa sullo schema di ripartizione dei tre miliardi stanziati dal decreto Rilancio (dl 34/2020) di cui 900 milioni sono stati Erogati ai Comuni a fine maggio.

Non solo il Governo stanzierà altri 2.1 miliari di euro in favore di Comuni, Provincie e Città Metropolitane colpite dalle mancate entrate dei provvedimenti Covid, per poter mantenere gli stessi servizi a tutta la cittadinanza, ma il metodo usato, la concertazione tra soggetti pubblici in nome del bene comune, ossia gli italiani, ci permette di ben sperare anche per il futuro”. “Solo mettendo al centro del nostro operato – conclude il Sottosegretario all’Interno Achille Variati – la persona, ossia i cittadini italiani, potremmo superare qualsiasi divisione e incomprensione, per far ripartire e dare nuova linfa all’Italia”.