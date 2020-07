Al Teatro delle Muse arriva lo spettaclo “Lavaci col fuoco. Il varietà del Vesuvio” - L'Eco Del Litorale | Notizie online

Al Teatro delle Muse arriva lo spettacolo “Lavaci col fuoco. Il varietà del Vesuvio”, in scena sabato 18 luglio alle ore 21.00 con Geppi Di Staso e Roberta Sanzò. Al piano il Maestro Emiliano Federici. Il varietà, scritto e diretto dallo stesso Geppi Di Stasio, punta ancora una volta su Napoli,le sue mille risorse, i suoi colori e quella comicità unica e travolgente, fra le più acclamate e richieste dai palcoscenici di tutto il mondo. Le canzoni, il teatro, il varietà (che proprio a Napoli nasce) viaggiano sull’onda della comicità in perfetto stile partenopeo , il più grande patrimonio del teatro e della musica nostrana. Sul palco i due artisti propongono un repertorio variegato e ricco, che cerca di coinvolgere gli spettatori in una festa di teatro puro, nudo, crudo, ma che, soprattutto, è uno spettacolo che cerca di emozionare con intelligenza e leggerezza..

Teatro delle Muse via Forlì 43

Orario serale ore 21.00

Infoline 06 44233649