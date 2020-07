OSTIA IL CINEMA IN PIAZZA SESTA EDIZIONE - L'Eco Del Litorale | Notizie online

Da venerdì 3 luglio fino a domenica 30 agosto 2020, a Piazza San Cosimato, Parco della Cervelletta e Porto Turistico di Ostia

Venerdì 17 luglio, ore 21.15 a Piazza San Cosimato:

AGOSTINO FERRENTE, ASCANO CELESTINI eRICCARDO NOURY

presentano “Selfie“, di A.Ferrente (2019, 78 min.) – Miglior Documentario, David di Donatello, in collaborazione con Amnesty International Italia

Sabato 18 luglio, ore 21.15 inaugurazione del Porto Turistico di Ostia:

MARCO RISI, CLAUDIO AMENDOLA, AURELIO GRIMALDI, SANDRO PETRAGLIA,

MAURO MARCHETTI e MASSIMO SPANO

presentano “Mery Per Sempre“ (1989, 102 min.) e “Ragazzi Fuori“(1990, 110 min.), di M.Risi

Nella settimana dal 17 al 19 luglio, è attesa sabato 18 lugliol’inaugurazione del terzo grande schermo de “Il Cinema in Piazza”, con l’arrivo di Marco Risi e Claudio Amendola al Porto Turistico di Ostia, per i film “Mery per Sempre” e “Ragazzi Fuori”, presentati dall’autore e regista Risi, insieme a Aurelio Grimaldi, Sandro Petraglia, Mauro Marchetti e Massimo Spano.

PROIEZIONI DELLA SETTIMANA:

Venerdì 17 luglio la Piazza di San Cosimato darà il benvenuto ad Agostino Ferrente, regista e autore del film “Selfie”, (2019), premiato ai David di Donatello come Miglior Documentario. La serata, in collaborazione con Amnesty International Italia, sarà introdotta dall’autore e regista Ferrente, insieme ad Ascanio Celestini e a Riccardo Noury, portavoce di Amnesty Italia. Parallelamente, nella magica arena verde alla Cervelletta, sarà proiettato “Les Amours Imaginaires”, di Xavier Dolan (2010).

Sabato 18 luglio a Trastevere si darà spazio a Walt Disney, con il grande classico “La Spada nella Roccia” (1963), in contemporanea con Tor Sapienza, dove avrà luogo la proiezione di “Stranger Than Paradise”, di Jim Jarmusch (1984). Nel mentre, dopo il tramonto, prenderà vita con i film di Marco Risi, il grande schermo al Porto Turistico di Ostia.

Domenica 19 luglio, la settimana de “Il Cinema in Piazza” si concluderà con le proiezioni di “My name is Tanino” (2002), il quarto appuntamento della rassegna dedicata a Virzì che illuminerà Trastevere; alla Cervellettainvece, ci saranno, in collaborazione con Istituto Giapponese di Cultura a Roma, le proiezioni di “5cm al secondo” (2007) e “Il Giardino delle Parole” (2013), entrambi di Makoto Shinkai mentre, sul litorale romano, spazio alle risate con il grande successo di Checco Zalone dal titolo “Cado dalle Nubi” (2009), di Gennaro Nunziante, serata in collaborazione con TaoDue Film di Pietro Valsecchi e Camilla Nesbitt.

Prosegue così “Il Cinema in Piazza”, iniziativa organizzata dal Piccolo America con il sostegno di Mibact, Miur e Regione Lazio e di BNL gruppo BNP Paribas, main sponsor storico dell’evento, reso possibile anche grazie al contributo di Poste Italiane, Acea, Camera di Commercio di Roma, ha riaperto per prima le porte d’Italia ad ospiti internazionali e a decine di registi, attori e maestranze della settima arte italiana.

IL PROGRAMMA DELLA SETTIMANA:

INCONTRI E PROIEZIONI A PIAZZA SAN COSIMATO(TRASTEVERE)

Venerdì 17 Luglio, ore 21.15: Agostino Ferrente, Ascanio Celestini e Riccardo Noury, presentano “Selfie” (2019, 78 min.). Serata in collaborazione con Amnesty International Italia.

Sabato 18 Luglio, ore 21.15: Proiezione de “La Spada nella Roccia“, di Walt Disney (1963, 79 min.);

Domenica 19 Luglio, ore 21.15: Proiezione del film “My name is Tanino“ (2002, 105 min.), di Paolo Virzì.

INCONTRI E PROIEZIONI AL PARCO DELLA CERVELLETTA(TOR SAPIENZA)

Mercoledì 15 Luglio, ore 21.15: Proiezione del film “Kinetta“(2005, 95 min.), di Yorgos Lanthimos;

Venerdì 17 Luglio, ore 21.15: Proiezione di “Les AmoursImaginaires“, di Xavier Dolan (20109, 101 min.);

Sabato 18 Luglio, ore 21.15: Proiezione di “Stranger thanParadise”, di Jim Jarmusch (1984, 89 min.);

Domenica 19 Luglio, ore 21.15: Proiezione dei film “5cm al secondo” (2007, 63 min.) e “Il Giardino delle Parole” (2013, 46 min.), entrambi di Makoto Shinkai. Serata in collaborazione con Istituto Giapponese di Cultura a Roma.

INCONTRI E PROIEZIONI AL PORTO TURISTICO (OSTIA)

Sabato 18 Luglio, ore 21.15: Inaugurazione dell’arena al Porto Turistico di Ostia, con Marco Risi, Claudio Amendola, Aurelio Grimaldi, Sandro Petraglia, Mauro Marchetti eMassimo Spano e con le proiezioni di “Mery per Sempre”(1989, 102 min.) e “Ragazzi Fuori” (1990, 110 min.).

In apertura di serata “Il Ricordo di Domani”, (2019, 15 min.) – CSC Roma, di Davide Petrosino.

Domenica 19 Luglio, ore 21.15: Proiezione del film “Cado dalle Nubi“ (2009, 95 min.), di Gennaro Nunziante