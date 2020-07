Regione Lazio: “Eventi delle meraviglie” previsti 9200 euro per Anzio e 7400 per Ardea - L'Eco Del Litorale | Notizie online

Sono stati stanziati dalla Giunta della Regione Lazio 2 milioni di euro, che andranno a sostenere il Programma regionale unitario di promozione del territorio: “Eventi delle meraviglie”. Il Contributo regionale andrà da un minimo di 4.000 euro per i Comuni più piccoli (tra i quali molti della Val d’Aniene come Arcinazzo Romano, Affile, Agosta, Vallepietra…), ai 20.000 euro per quelli più grandi. Ogni Comune potrà fare domanda di contributo attraverso una manifestazione d’interesse, disponibile nei prossimi giorni, che sarà pubblicizzata anche sul sito www.visitlazio.com

Per Anzio previsti 9200 euro e 7400 per Ardea