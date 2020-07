Sbarca a Roma la nuova proposta culinaria del ristorante “Cuochi e Pescatori” "Il Mare nel panino" - L'Eco Del Litorale | Notizie online

Sbarca a Roma “Il mare in un panino”, nuova proposta culinaria della Cuoca Itinerante Salentina, Alessandra Fieramosca, per lo “chicchissimo” ristorante “Cuochi e Pescatori” di via del Porto Fluviale, nel cuore della movida dell’Ostiense, capitanato dall’imprenditrice di Lecce, Lorella Ciullo, che oggi ha organizzato un evento degustazione da non perdere.

Classe 1973, membro dell’Accademia dei Volenterosi per la promozione del territorio, la Fieramosca è anche autrice del libro “Memorie gustative”, un impasto salentino di ricordi con oltre 70 sue ricette tradizionali, rivisitate e abbinate con nuovi prodotti della sua terra.

Con “Il mare nel panino”, Lorella e Alessandra lanciano una nuova proposta di pesce selezionatissimo che incontra sapori di diversi territori. Sfiziose proposte del mare, pensate anche per chi non ama passare molto tempo seduto in un ristorante, ma che vuole gustare lo stesso un cibo raffinato. Come i carciofi alla romana mixati col pesce spada grigliato in un pane unico di grani italiani a fermentazione spontanea del “Forno degli Amici” dei tre giovani fratelli romani Stocchi. Oppure un bel polpo avvolto nel guanciale croccante, nuovo abbinamento che dimostra come gli opposti si attraggano sempre. “Dall’esperienza del mio ristorante e dalla creatività e intuizione di Alessandra sono nate esclusive ricette per una nuova e sensoriale esperienza del gusto. L’unione di due culture gastronomiche in un panino: la cucina romana confortevole e anticamente rurale e la salentina ospitale e ricca di profumi del suo mare”, racconta Lorella Ciullo, “nelle mie pietanze ogni prodotto ha una sua identità e deve poter emergere, creando quella combinazione culinaria in grado di lasciare un ricordo che per l’ospite rappresenta una nuova esperienza. La mia è una cucina salentina rivisitata che partendo dalla tradizione introduce nuovi prodotti e nuovi usi e costumi del cibo”, aggiunge Alessandra Ferramosca, abituata a girare tutta la penisola con le sue proposte food che si fermerà nella capitale una settimana, giusto il tempo di avviare questa nuova e freschissima idea estiva per i giovanissimi, e non solo, che nasce dalla sua meravigliosa Baia di Castro nel Salento, per i giovanissimi e non solo.

Insomma, da “Cuochi e Pescatori” c’è sempre una piacevole novità, stavolta con nuove originali proposte di mare che racchiudono sapori apparentemente contrastanti, ma che insieme creano un connubio in grado di soddisfare le più esigenti richieste.

Una bella novità al ristorante salentino doc di via del Porto Fluviale, di cui sveliamo il segreto che gli ha permesso di annoverarsi tra i ristoranti glamour di pesce della Capitale: il pesce proviene dai pescherecci di famiglia senza intermediazioni, garantendo così una filiera corta di qualità.