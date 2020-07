SANITA’, BONAFONI (LISTA ZINGARETTI): ODG CASA DELLA SALUTE PALOMBARA SABINA RIBADISCE IMPEGNO REGIONE GIA’ IN CORSO - L'Eco Del Litorale | Notizie online

“Con l’approvazione di questa mattina da parte del Consiglio Regionale dell’ordine del giorno sulla casa della Salute di Palombara Sabina, abbiamo ribadito ciò che già come Regione Lazio stiamo portando avanti da tempo: il completamento dell’iter per la sua realizzazione.

Il nostro impegno è testimoniato da ultimo dal fatto che la messa in funzione della Casa presso l’ex Ospedale San Salvatore è presente nel “Piano di riorganizzazione, riqualificazione e sviluppo del Servizio sanitario Regionale 2019-2021” approvato a giugno.

Investire sulle strutture sanitarie territoriali e l’assistenza di prossimità per le comunità e i cittadini rappresenta per la Regione Lazio una priorità e questa scelta lo conferma.

Continueremo a monitorare la situazione in sinergia con le forze di opposizione all’attuale amministrazione di Palombara Sabina, in particolare il gruppo civico “Progetto Palombara”, che hanno più volte rappresentato l’esigenza dei cittadini di veder finalmente realizzato nella sua interezza un servizio così importante per il territorio.”

Così in una nota la Consigliera del Lazio Marta Bonafoni, Capogruppo della Lista Civica Zingaretti