L’editoriale del Direttore: IL CORAGGIO DI GOVERNARE - L'Eco Del Litorale | Notizie online

Giusto nel mese di luglio di 142 anni fa, Francesco De Sanctis otteneva la firma del Re per la sua rivoluzionaria Legge sulla Ginnastica Educativa in tutte le scuole primarie d’Italia. Credo ci sia poco da aggiungere, se non la storica copia del Decreto, che serva come incentivo e monito per chi oggi è alle prese con problemi di lana caprina, mentre i ragazzi perdono la via maestra della vita. Mi auguro che il Ministro Spadafora, adesso, riesca a coordinarsi con i titolari degli altri Dicasteri coinvolti e ad ottenere dal Governo una risposta che senza indugi consenta il ritorno dell’attività motoria, a presidio della salute per le nostre future generazioni.