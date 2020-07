“ALBA VERA”, DEDICATO ALL’ESTATE IL NUOVO VIDEO DI FRANCESCO MARITATI, GIOVANE CANTAUTORE ROMANO - L'Eco Del Litorale | Notizie online

S’intitola “Alba vera” il nuovo video del giovane cantautore romano Francesco Maritati, 20 anni. Lanciato sui Digital Store e su Youtube,

è stato girato interamente sulla spiaggia di Ostia Lido insieme ad un simpatico gruppo di amici dell’artista. E’ un brano fresco e orecchiabile, un omaggio all’importanza dell’amicizia, al sorgere del Sole come segno di speranza e alla bellezza dell’estate.

Nato a Roma nel 2000, Francesco Maritati si sta imponendo come uno dei musicisti emergenti nel panorama artistico nazionale. Nel 2012, dopo la prematura scomparsa della zia Francesca, già interprete, compositrice e insegnante di canto, ha sentito il bisogno di avvicinarsi alla musica imparando a suonare la chitarra, prima da autodidatta, poi iniziando a studiare chitarra acustica ed elettrica con il maestro Sergio Pezzella e solfeggio con il maestro Costantino Savelloni.

Oltre alla musica italiana, ama le grandi rock band e il genere country, spaziando da Claudio Baglioni a Jovanotti e dai Queen agli U2. Frequenta con passione la scuola di canto e doppiaggio cantato “Ermavilo”, a Roma, con insegnanti professionisti e adattatori dei testi per la Disney Italia. Fa anche parte del cast della prima rappresentazione italiana del musical di Broadway “Be more chill”, con la compagnia “Compagni di scena”.

Diplomato presso il Liceo Classico “Anco Marzio” di Ostia, è iscritto al secondo anno di Archeologia e Storia dell’Arte presso l’Università Roma Tre. Da sempre appassionato di musica, si è esibito in concerto durante varie manifestazioni socio-culturali, fra cui la Festa del libro e della lettura di Ostia. In particolare ha suonato alla Messa sul sagrato della Chiesa di S.Monica durante la visita di Papa Francesco ad Ostia per il Corpus Domini il 3 giugno del 2018.