Segnali - L'Eco Del Litorale | Notizie online

Anzio, da alcuni giorni ignoti stanno invertendo la segnaletica stradale del centro storico, con il rischio di provocare incidenti. Un cittadino ci ha scritto. “ Hanno girato i cartelli. Prima che qualcuno si faccia male sarebbe il caso di sistemare. Gia ho visto macchine contromano. I vigili sono chiusi” In merito abbiamo contatto il comandante della polizia Locale di Anzio Toni Arancio che ha inviato degli operatori a sistemare i cartelli: “Questa settimana sono già 4 volte che vengono spostati, è pericoloso. Gli uffici non sono chiusi, sono aperti in caso di necessità. Siamo dipendenti comunali ed osserviamo gli stessi orari: Tutte le mattine dalle 8,30 alle 13 ed i pomeriggi il martedì ed il giovedì dalle 15 alle 18 ad esclusione del sabato e la domenica dove gli uffici rimangono chiusi per tutti gli atti amministrativi.”

All’inciviltà e alla criminalità si aggiungono anche atti irresponsabili come questo che creano ulteriori disagi e difficoltà alla viabilità già fortemente compromessa dal super afflusso dei turisti.