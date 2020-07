DIRITTI, BONAFONI (LISTA ZINGARETTI) IN PIAZZA PER LEGGE CONTRO OMOTRANSFOBIA - L'Eco Del Litorale | Notizie online

“Ho partecipato questa mattina alla manifestazione organizzata dall’associazione Agedo Roma “Spazza l’odio” in Piazza Del Pantheon.

Una mobilitazione necessaria per supportare la legge contro l’omo-lesbo-transfobia e ribadire quanto una legge che tuteli i diritti di tutte e tutti, sia non più rimandabile per il nostro Paese.

Trovo che un allineamento delle nostre politiche e delle nostre posizioni sia il passo indispensabile per arrivare al traguardo finale: l’approvazione di un testo di legge che metta fine alle discriminazioni e alla persecuzione di diritti indispensabili per ognuno di noi.

Il ruolo della politica e delle istituzioni è proprio quello di accompagnare ogni singola cittadina e cittadino nel proprio percorso di vita, non lasciarli scoperti a violenze, difendendo il loro diritto alla felicità. La Regione Lazio, si sta muovendo in questo senso, per una società più giusta e più libera, presto sarà pronto anche alla Pisana il Testo Unico contro l’omofobia.”

Così in una nota la Consigliera del Lazio Marta Bonafoni, Capogruppo della Lista Civica Zingaretti.