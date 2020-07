“Piccolo mondo di Sermoneta” tutto il bello del Borgo - L'Eco Del Litorale | Notizie online

I prodotti tipici enogastronomici, i liquori, le ceramiche e i merletti degli artigiani locali

Nel cuore di Sermoneta, a due passi dalla cattedrale di Santa Maria Assunta incastonato fra le mura secolari di un antico forno c’è “Piccolo mondo di Sermoneta”, tutto il bello dell’antico Borgo Medioevale a portata d’occhio. “Piccolo mondo di Sermoneta” racchiude nel suo curato spazio, i prodotti enogastronomici del paese ma anche le ceramiche e i preziosi tessuti finemente ricamati dalle artigiane locali. L’idea nasce dal poliedrico chef Vincenzo Piccolo che voleva regalare al famoso Amaro dell’Agro Pontino “Piccolo” una “casa” da condividere con gli ultimi arrivati in famiglia, tre liquori realizzati a Sermoneta con prodotti locali e che abbracciano i gusti di tutti: la Ratafia, fatta con le visciole dell’Agro Pontino, la Genziana, realizzata con un estratto di radici di genziana e l’aggiunta dell’arancia amara Sermonetana e poi, per i golosi, il Chocorum. Ma ovviamente “Piccolo mondo di Sermoneta”, non è solo liquori, per gli appassionati del buono anche una vasta selezione di olii prodotti con le migliori selezioni di olive, per i più diversi condimenti, i formaggi tipici e i salumi tradizionali e poi una vastissima scelta di miele, polline e marmellate, da non dimenticare gli immancabili biscotti da scegliere fra più di dieci tipologie diverse. “Piccolo mondo di Sermoneta” è il posto ideale anche per gli appassionati del bello, nel locale in bella mostra, ci sono le finissime ceramiche bianche, i dipinti e le stampe di artisti locali, i preziosi tessuti con i raffinati merletti a tombolo e gli eleganti ricami realizzati dalle artigiane locali. “L’intento è quello di offrire al turista uno spaccato dei manufatti degli artigiani sermonetani e di far arrivare nelle loro case dei souvenir rari, preziosi ed unici – ha affermato il neo delegato della Confcommercio per lo sviluppo associativo ed i rapporti istituzionali Vincenzo Piccolo – per far fronte alle esigenze legate alla vocazione turistica del nostro comune ‘Piccolo mondo di Sermoneta’ sarà aperto dal venerdì alla domenica dalle ore 10.00 alle ore 22.00”. A “Piccolo mondo di Sermoneta” anche il prestigioso riconoscimento del Registro delle Eccellenze Italiane che tutela chi lavora per proteggere e diffondere i marchi e la qualità dei prodotti italiani e chi informa i cittadini sulle novità del Made in Italy.