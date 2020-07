QUINTA EDIZIONE DI “SCENDO AL CALALOO”-Una giornata dedicata al mondo di Manuel Sanges - L'Eco Del Litorale | Notizie online

A distanza di quattro anni dalla improvvisa e tragica scomparsa di Manuel Sanges, giovane imprenditore e appassionato di musica nettunese che fu tra i precursori nella città del Tridente di un modo di fare attività di ristoro abbinata alla fruizione di servizi culturali nel Borgo Medievale di Nettuno, è ancora fresco il ricordo in chi lo ha conosciuto e ha collaborato con lui per l’avvio di diversi progetti di carattere culturale, in particolar modo musicale.

Da questo connubio di sensazioni, ricordi ed esperienze è nata una associazione culturale “Scendo al Calaloo” ( così chiamata perché così si chiamava il locale che Sanges aveva aperto nel borgo nettunese) e una serata musicale di grande livello per quello che riguarda le varie contaminazioni che appassionavano il giovane imprenditore, in cui, reggae, rap e altre sonorità globali, che prende il nome dall’associazione stessa e che si svolgeva in tarda primavera presso la Piazza del Mercato a Nettuno.

Così è stato dal 2016 fino allo scorso anno, il 2019. Ma questo difficile e complesso anno il 2020 e tutto quello che consegue in termini di carattere normativo per via delle misure di contenimento del coronavirus relative al distanziamento sociale ha di fatto reso impossibile la ripetizione dell’evento nella piazza del Mercato.

Vi è stata così la disponibilità del Teatro Vitale ( che ha inserito tale evento all’interno di una serie di spettacoli per una rassegna estiva per questo 2020) di via Canducci 29/A nelle vicinanze del Poligono Militare e dello Stadio di Baseball ad ospitare il prossimo 30 luglio alle ore 21:00 la quinta edizione del “Live Concert- Scendo al Calaloo-Una giornata dedicata al mondo di Manuel Sanges”.

L’evento per rispettare le normative anti-covid19 inerenti alla rappresentazione di spettacoli musicali sarà aperto ad un numero limitato di persone, 350, contenute nello spazio del teatro Vitale seguendo le direttive dei decreti presidenziali sul distanziamento e sui dispositivi e i presidi di protezione del volto previsti.

E’ previsto all’interno del Teatro Vitale un punto di somministrazione Bar in linea con le normative vigenti.

Per questo motivo, gli organizzatori chiedono gentilmente a chi si sentirà sicuro di partecipare di aderire con la loro presenza ad un evento che verrà lanciato sui social network, in particolare sulla piattaforma “Facebook” al fine di costruire una sorta di lista di ingresso.

Il parterre della serata prevede tra l’altro Gainz Dj ( rapper nettunese originario del quartiere di Cretarossa), lo storico gruppo “KDB sound”, Dj Manaus, i Domino Crew, Pio Silk, Ras Marco, Royalzero, Taxi 109.

Per ulteriori informazioni si può contattare il cel 3296762420 o rivolgersi direttamente agli organizzatori eventi sui social.