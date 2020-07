TEVERE: BENVENUTI (ECOITALIASOLIDALE) ENNESIMA MORIA DI PESCI - L'Eco Del Litorale | Notizie online

TEVERE: BENVENUTI (ECOITALIASOLIDALE) ENNESIMA MORIA DI PESCI NEL TEVERE

IERI SERA ENNESIMO SOPRALLUOGO DI ECOITALIASOLIDALE

INVECE DI DI INAUGURARE INUTILI “LIDI” COME IL TIBERIS,

CHIEDIAMO UN INTERVENTO IMMEDIATO PER ACCERTARE CAUSE E

RESPONSABILITA’, PRONTI A PRESENTARE DENUNCIA

Dopo la moria di pesci che ha interessato il 30 maggio scorso e per qualche giorno il fiume Tevere, nel tratto del centro storico della

Capitale, senza peraltro sino ad oggi aver conosciuto le esatte circostanze dei decessi di migliaia di esemplari sino al mare, ci è stato segnalato un ennesimo episodio in questi giorni fra il Ponte Vittorio Emanuele II e il Ponte della Scienza. Ieri sera (6 luglio) una delegazione di Ecoitaliasolidale composta dal

Presidente Nazionale, Piergiorgio Benvenuti e dal responsabile romano, Fabio Ficosecco hanno accertato, all’altezza di Ponte della Scienza decine di pesci che galleggiavano morti sul fiume e trasportati dalla

corrente e raccolti sulle sponde, pronti a diventare pasto per gabbiani, topi ed altri animali.

Chiediamo -dichiara Benvenuti- di conoscere, questa volta con tempestività, l’esatta causa della moria dei pesci ed il grado di

inquinamento del Tevere.

“Andremo fino in fondo con una denuncia alla Procura perché non è possibile proseguire con tale inerzia rispetto ad un fenomeno che si

sta ripetendo ormai con troppa frequenza.

Sta di fatto che si è accertato che nel Tevere nei primi giorni di giugno vi sono state tracce e presenze di sostanze potenzialmente

tossiche per la fauna ittica quali Cipermetrina, insetticida universale nei programmi di lotta contro gli insetti , mosche, zanzare

e blatte, e sia verso insetti infestanti le coltivazioni, in concentrazione maggiore rispetto alla presenza dei dati medi dei

monitoraggi periodici. Inoltre un altro fitofarmaco il Clothianidin. Quest’ultimo appartiene ad un gruppo di neo-nicotinoidi, il cui utilizzo comprende la concia delle sementi di mais, del cotone, della colza, della bietola e del girasole, prodotto altamente tossico per le api, vietato l’uso dalla fine del 2018. Come mai -si chiede Benvenuti- non si è riusciti ad

individuare la provenienza di tali sostanze, soprattutto di quelle totalmente non utilizzabili per legge. Avevamo il 30 maggio sostenuto provocatoriamente che escludevamo un suicidio in massa dei pesci e quindi abbiamo chiesto di accertare la

provenienza di queste sostanze per escludere nuovi episodi, ma purtroppo a distanze neanche di un mese l’episodio si è ripetuto.

Sta di fatto che né vi sono state indagini tempestive, né vi sono stati interventi adeguati come il posizionamento di barriere per

bloccare l’arrivo dei pesci morti in mare proseguendo con lungaggini burocratiche, né vi sono programmi e progetti adeguati per impedire nuovi episodi, una ennesima incapacità ad affrontare problemi del

territorio da parte di chi amministra la città di Roma e la Regione Lazio.

Ormai da tempo lo sosteniamo –concludono Benvenuti e Ficosecco- in tema di ambiente e di difesa della biodiversità

di Roma, nella città più verde d’Europa la Raggi e la sua Amministrazione ha totalmente fallito e si prosegue come nel caso del

Tevere, ad inaugurare e spendere risorse economiche per inutili “lidi” come il Tiberis, mentre cittadini e turisti debbono osservare i pesci galleggiare privi di vita, sino a giungere al mare.