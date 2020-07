NUOVA PARTNERSHIP TRA ANZIO PALLAVOLO-ONDA VOLLEY E BERTAGNI CONSULTING - L'Eco Del Litorale | Notizie online

Partirà dalla prossima stagione agonistica la partnership tra Anzio Pallavolo-Onda Volley e Bertagni Consulting srl per introdurre – novità assoluta in Italia – un programma di sviluppo personale e tecnico degli atleti, interamente basato sulla geografia delle emozioni.

Davide Garzi, Presidente di Onda Volley e Anzio Pallavolo, e Marco Bertagni, Direttore Esecutivo di Bertagni Consulting srl nonché ideatore del progetto ‘The River of Life’, hanno firmato sabato 4 luglio un accordo che prevede un incontro mensile, da settembre 2020 a maggio 2020 tra Marco Bertagni, coadiuvato dai Geografi delle Emozioni di EMME, un laboratorio esperienziale costituito da oltre 120 professionisti provenienti da 20 diversi Paesi, e tutte le componenti delle società pallavolistiche di Anzio. Un progetto non solo destinato agli atleti, dunque, ma anche ai loro genitori, allo staff tecnico e alla dirigenza.

“Il nostro obiettivo principale – dichiara Bertagni – è quello di favorire un processo di crescita personale degli atleti mediante lo sviluppo delle cosiddette competenze trasversali. Attraverso i River Games, giochi di società da noi ideati, realizzeremo con i ragazzi un percorso volto a far emergere le loro emozioni, a rappresentarle e in ultima analisi a saperle riconoscere e canalizzare al meglio, nella vita come nelle pratiche sportive. Lavoreremo sia sulla crescita personale e sull’espressione delle potenzialità del singolo atleta, sia sullo sviluppo dell’empatia, ingrediente fondamentale per la creazione di uno spirito di gruppo e di una forte identità di squadra”.

“Per noi – commenta Garzi – da sempre attenti alle componenti extra-tecniche nella gestione delle nostre società pallavolistiche, questa partnership con Bertagni Consulting srl è motivo di orgoglio. Sappiamo che il progetto ‘The River of Life’ trova già da anni applicazioni pratiche nelle scuole, di ogni organo e grado, dalle elementari alle università, nonché nelle imprese, nelle organizzazioni e in prestigiose istituzioni quali ICE, Confindustria, Camere di Commercio e CONI”.

“Il nostro è un viaggio nella geografia delle emozioni – prosegue Bertagni – e la prima tappa sarà sabato 5 settembre. Cominceremo con due giochi che si chiamano rispettivamente ‘Prepara la Valigia’ e ‘Cartografa le tue emozioni’: senza valigia e senza un itinerario non si può partire!”.

“Siamo certi – conclude Garzi – che questo innovativo progetto contribuirà a fare dell’Anzio Pallavolo e dell’Onda Volley quell’ambiente magico a cui stiamo lavorando da anni e magari farà da apripista per analoghi interventi in società sportive, non solo pallavolistiche e non solo italiane”.

