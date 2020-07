ANZIO, NUOVO ARRESTO PER DROGA - L'Eco Del Litorale | Notizie online

Nella serata di domenica , gli operatori della Volante Anzio 1, durante il normale servizio del territorio, hanno proceduto al controllo di un uomo di 47 anni italiano che a bordo della autovettura, transitava per il quartiere Anteo. Vista l’attenzione particolare che questo Ufficio, sta ponendo sui quartieri Zodiaco e Corso Italia, il medesimo in evidente agitazione, veniva trovato in possesso di 30 dosi di sostanza stupefacente tipo crack nella perquisizione estesa presso la sua abitazione, veniva rinvenuta anche altra sostanza del tipo hashish. L’uomo veniva tratto in arresto e associato al carcere di Velletri.