AL VIA NOTTI D’ARTE – NOTTI DI STELLE – NOTTI DI CINEMA - L'Eco Del Litorale | Notizie online

Al via le proiezioni estive al Museo Luigi Magni e Lucia Mirisola

NOTTI D’ARTE – NOTTI DI STELLE – NOTTI DI CINEMA

Nel rispetto delle normative per il contenimento del contagio da Covid 19 al via il tradizionale appuntamento estivo giunto ormai alla sua V edizione

Venerdì 10 Luglio prenderà il via presso il Polo Espositivo Juana Romani dell’Istituto Cesare Battisti la tradizionale rassegna estiva “NOTTI D’ARTE – NOTTI DI STELLE – NOTTI DI CINEMA la manifestazione che vede la struttura di Via Luigi Novelli aperta in serale tutti i fine settimana estivi. Quest’anno anche se contingentata e con l’obbligo di indossare la mascherina all’interno degli spazi espositivi la manifestazione si svolgerà come ormai consuetudine. Programmata all’inizio solo di Sabato e dedicata al cinema di Federico Fellini – Alberto Sordi nei centenari delle nascite al cinema di Vittorio Gassman nel ventennale della scomparsa e al cinema di Ugo Tognazzi nel trentennale della scomparsa, la manifestazione vede aggiungersi anche il Venerdì per rendere omaggio al maestro Ennio Morricone. Quindi la programmazione sarà la seguente ogni Venerdì uno degli western di Sergio Leone e il Sabato alternandosi un titolo di Fellini – Sordi – Gassman e Tognazzi. L’ingresso sarà possibile dalle ore 21.00 fino alle 21.30 quando nella Sala Marcello De Rossi inizieranno le proiezioni con un numero limitato di posti a sedere 20 e distanziati secondo le normative vigenti. Per questo e per non scontentare nessuno vi invitiamo a prenotarvi alla mail decarcievelletri@gmail.com o telefonando allo 06/94832759. Siamo disposti a valutare una seconda proiezione a sera se le prenotazioni supereranno il numero di 20 unità. Prima e dopo le proiezioni sarà possibile visitare il Museo Luigi Magni e Lucia Mirisola e la collezione d’arte contemporanea. Venerdì 10 Luglio inauguriamo la rassegna con PER UN PUGNO DI DOLLARI mentre Sabato 11 Luglio proietteremo LE NOTTI DI GABIRIA del maestro Federico Fellini vi aspettiamo.