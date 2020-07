MARCONI: BENVENUTI (ECOITALIASOLIDALE) ENNESIMO INCENDIO SULLE SPONDE DEL TEVERE - L'Eco Del Litorale | Notizie online

Non è la prima volta che le sponde del Tevere all’altezza del Ponte Marconi vanno a fuoco. Questa volta, verso le ore 15 di oggi, un ampio

incendio ha interessato la sponda del Lungotevere di Pietra Papa, proprio accanto ad un impianto sportivo, verso il quartiere Marconi, ed immediatamente sono intervenute sia la Polizia che i Vigili del

Fuoco per impedire alle fiamme di propagarsi ulteriormente. “Sponde -dichiara Piergiorgio Benvenuti, Presidente Nazionale del

Movimento Ecologista Ecoitaliasolidale, residente nella zona ed immediatamente presente sul luogo- che sono oggetto di occupazioni illegali, di raccolta di materiale di scarto e recentemente proprio quel tratto, dopo numerose segnalazioni e sollecitazioni era stato oggetto di uno sgombero, ma il materiale utilizzato per creare le baracche abusive non era stato mai rimosso. Nel ringraziare il pronto e tempestivo intervento delle Forze dell’Ordine e dei Vigili del

Fuoco, si chiede che quel tratto di golena del Tevere, al pari di tutte le sponde del fiume, -conclude Benvenuti- finalmente vengano

riqualificate per diventare un pratrimonio ambientale e certamente non un pericolo come è accaduto quest’oggi”.