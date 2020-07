Daniele Masala: "La vittoria più bella è quella che verrà"!     - L'Eco Del Litorale | Notizie online

ED ECCO UN’ALTRA PREZIOSA TESSERA DI UN MOSAICO CHE ANDIAMO A COMPORRE IN SINERGIA CON TUTTI VOI… ANCHE DANIELE MASALA, NEO PRESIDENTE DELLA ULTRACENTENARIA TEVERE REMO, CI REGALA ASPETTI NUOVI E DIVERSI CHE FANNO IL TROPS DELLO SPORT…

Con l’ottava puntata, torna TROPS, il contrario del solito sport e così, dopo Maffei e Mennea, va in scena un altro oro olimpico straordinario, come Daniele Masala, re del pentathlon moderno che, appunto da coronato, ci parla della sua nuova esperienza di Presidente del Reale Circolo Canottieri Tevere Remo, la più antica società sportiva di Roma. Con lui il vertice nazionale del fair play, il giornalista di lungo corso e Direttore de L’ECO DEL LITORALE, Ruggero Alcanterini e la brillante conduttrice di YES, Michela Perrotta.