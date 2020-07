ANZIO SCENDI IN PIAZZA CON TELETHON #RIPARTIAMO - L'Eco Del Litorale | Notizie online

Dopo la pausa dovuta all’emergenza sanitaria, La Pro Loco “Città di Anzio”, su invito della Fondazione Telethon, #RIPARTE con le raccolte fondi di beneficienza.

Durante la quarantena abbiamo tutti pensato alla nostra salute e sicurezza, ora è arrivato il momento di rivolgere un pensiero anche agli altri.

La nostra Associazione ha quindi deciso di aderire ancora una volta alla Campagna di Primavera “Cuori di Biscotto ”, con l’obiettivo di raccogliere fondi per sostenere la ricerca sulle malattie genetiche rare.

La Raccolta Fondi prevede la distribuzione del loro prodotto simbolo, i Cuori di Biscotto di raffinata pasta frolla, prodotti dalla storica pasticceria genovese Grondona.

I Cuori possono diventare poi un regalo perfetto grazie all’elegante scatola di latta, disegnata dall’illustratrice Annalisa Beghelli in esclusiva per i 30 anni della Fondazione Telethon, da distribuire a fronte di una donazione minima di 12 euro.

Non solo quindi semplici biscotti, ma un dono generoso e speciale per tutte le mamme che sperano nel futuro dei loro figli affetti da malattie genetiche rare, perché sostengono la migliore ricerca in Italia su queste patologie.

Si comunica che sono già disponibili presso la nostra sede i “CUORI DI BISCOTTO”. Se riusciremo a venderli tutti

(60 confezioni) ne potremmo richiedere altri.

Vi aspetto numerosi per donare una speranza concreta a tutte le persone che lottano contro una malattia genetica.

La Pro Loco “Città di Anzio: Via Mimma Pollastrini 5- 069831586.

Lunedì-Sabato 9:00-13:00 14:00-18:00