Credo proprio che valga la pena di tracciare la storia di "Miss Italia Fair Play", partendo alla prima, Francesca Testasecca, Miss Italia 2010 e incoronata ad interim Miss Italia Fair Play, direttamente nel Salone d'Onore del CONI, il 14 marzo del 2011 ...

Il Presidente Giovanni Petrucci, unitamente alla Patron del Concorso “Miss Italia”, Patrizia Mirigliani, alla presenza del Segretario Generale, Raffaele Pagnozzi, ha presentato il progetto “Miss Italia Sport”.

Il concorso, sarà riservato alle ragazze tra i 18 e 26 anni che praticano attività agonistica, quindi iscritte a una Federazione o a una Disciplina Sportiva Associata. L’assegnazione della fascia seguirà un percorso che va dalle selezioni regionali alle finali nazionali: gli organizzatori stanno studiando anche un vestiario particolare per la manifestazione, che vedrà nel Foro Italico il teatro della prefinale, presumibilmente il 14 luglio, e vedrà la partecipazione delle 19 Miss Italia Sport Regione 2011 e di tutte le seconde classificate. Le prime tre, o sei (il numero sarà determinato successivamente), saranno ammesse di diritto alle Finali del 72° Concorso Miss Italia. Il nuovo progetto è stato lanciato con il patrocinio del CONI e l’adesione di Rai Sport, del Comitato Nazionale Fair Play e del Cusi.

Il Presidente Petrucci ha sottolineato i contenuti del progetto. “’Quando su iniziative non canoniche e un po’ particolari ci sono sempre sorrisetti ma noi abbiamo le spalle larghe e quindi andiamo avanti. Miss Italia è uno dei colossi dell’organizzazione di eventi e noi abbiamo accettato subito il progetto, perché lo sport è cultura e bellezza. Accomunare questo mondo al nostro significa esaltare la donna e questo è un bene. L’attività agonistica è indice di benessere, di salute e quindi di un aspetto fisico certamente all’insegna dell’armonia di cui lo sport al femminile è certamente l’esempio migliore”.

Il Segretario Generale, Raffaele Pagnozzi, ha condiviso il discorso del Presidente con una aggiunta in chiave olimpica. “Ai Giochi di Londra 2012 ci sarà, per l’Italia, probabilmente il sorpasso delle donne sugli uomini, per quanto riguarda le medaglie d’oro. Un segnale della bravura che si sposa con la bellezza del gentil sesso e che contribuisce a diffondere l’immagine vincente dello sport italiano“.

La patron Patrizia Mirigliani ha battezzato con soddisfazione il nuovo concorso.” Lo sport è sempre più donna, negli ultimi tempi abbiamo assistito a eccellenti primati sportivi delle nostre atelte. Entrare ufficialmente in questo settore è una necessità dettata dall’esigenza di favorire e incoraggiare le giovani a praticare sport e a valorizzare anche la loro bellezza, sia esteriore sia interiore, che diviene sinonimo di salute e di benessere. Ringrazio il Presidente Petrucci e il Segretario Generale Pagnozzi: con il patrocinio del CONI Miss Italia assume un altro profilo innovativo, di sprone affinché la qualità della vita si accresca anche sulla base di fenomeni positivi per le giovani. Lo sport è il fenomeno più diffuso in assoluto e raccoglie milioni di appassionati e l’eccellere di tante atlete azzurre, apprezzate dal pubblico per la loro bellezza e femminilità mostra che la nuova strada è tutta rosa”.

Nel Salone d’Onore erano presenti la Miss Italia 2010, Francesca Testasecca, che ha ricevuto anche il Premio Miss Italia Fair Play da Ruggero Alcanterini , Annalisa Minetti, Miss Lombardia 1997 ed atleta paralimpica, Paola Bresciano, Miss Italia 1976 ed ex centravanti della Nazionale di calcio femminile, Tania Zamparo, Miss Italia nel 2000 (ora giornalista Sky) e Laura Vernizzi, Miss Deborah Abruzzo e argento olimpico ad Atene 2004. Molti i campioni in attività dello sport italiano che hanno voluto battezzare il nuovo concorso: Antonio Rossi (Canoa), Aldo Montano (Scherma), Massimiliano Rosolino (Nuoto), Mauro Sarmiento (Taekwondo), Alessia Filippi (Nuoto), Margherita Granbassi (Scherma), la judoka Jennifer Pitzanti, Veronica Borzi (Atletica Leggera), Carolina Balsanti (Handball), i college italia di pallacanestro e pallavolo, Nicola Pietrangeli, Fiona May, Luciana Marcellini e Fabrizia D’Ottavio.