 LA BELLEZZA DEL FAIR PLAY SALVERA’ IL MONDO… L'editoriale del Direttore - L'Eco Del Litorale | Notizie online

MISS MIE CARE MISS, FAIR PLAY – Quando si dice la bellezza salverà il mondo e lo convertirà al fair play... Beh, affrontando i pregiudizi di una società, che tollerava guerre e distruzioni ambientali, ma storceva la bocca sull’ostentazione solare della bellezza, dal 2010, con il Comitato Nazionale Italiano Fair Play, per un intero lustro, abbiamo convertito in energia pura, positiva, sul versante etico e sportivo, testimonianze al di sopra di qualsiasi dubbio e discussione, in collaborazione con lo storico Concorso di Miss Italia e su tematiche di grande valenza sociale. Adesso che vediamo tutto in una ottica diversa ed agognamo alla restituzione di una perduta libertà, ci rendiamo conto di quanto questa valga e che la bellezza, come il bene, ne sia componente fondamentale, un aspetto del nostro essere che merita di essere riconosciuto… (Nella foto del 2012, a Verona, con l’Olimpionica Valentina Vezzali, Sara Izzo e Giulia Gammanossi, Miss Italia Fair Play 2011 e 2012).