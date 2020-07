Eneadi Festival, le più belle interviste in un click - L'Eco Del Litorale | Notizie online

Da questa sera vi riproponiamo alcune delle più belle interviste realizzate durante la prima edizione di “Eneadi Festival – Idee a confronto”.

L’emergenza sanitaria legata al diffondersi del Covid-19 ha spostato risorse e impegno su altre necessità, non rendendo di fatto possibile organizzare la seconda edizione del Festival. Per rivivere alcuni dei momenti più salienti delle Eneadi, si è deciso di ricondividerne alcune pillole via web, proseguendo così il progetto culturale virtuale del Comune con lo slogan #laculturanonsiferma e mantenendo al tempo stesso vivo il ricordo di un evento tanto prestigioso.

Rassegna culturale e di attualità, Eneadi Festival ha registrato un ottimo successo di pubblico intrattenendo la cittadinanza con musica e dibattiti, spaziando dalle tematiche più disparate. Un cartellone prestigioso, che ha visto la presenza di ministri di peso come Alfonso Bonafede. Uno stimato ex premier come Paolo Gentiloni. Intellettuali famosi come Bruno Vespa e Carlo Freccero. Noti giornalisti come Peter Gomez. Per la conduzione delle serate sono stati impegnati noti giornalisti televisivi e della carta stampata, come Andrea Pancani (La7), Concita Borrelli (RaiUno), Carlo Puca (Panorama) e Andrea Di Consoli (Rai Cultura).

“Eneadi Festival è stato per noi una scommessa vincente, frutto di una collaborazione virtuosa tra istituzioni e imprese – ha commentato la Vice Sindaco Simona Morcellini – Un format in grado di coniugare buona musica, presentazione di libri e approfondimenti su temi di stretta attualità, illuminando le serate di cittadini e turisti con un intrattenimento di altissimo livello”.

“Per dare risalto e valore alle Eneadi, che quest’anno non potranno essere realizzate – ha aggiunto il Sindaco Adriano Zuccalà –, abbiamo pensato di impreziosire il programma dell’estate 2020 con una serie di pillole estratte da una rassegna di eccellente qualità che ha proiettato Pomezia in un panorama intellettuale prestigioso”.

La rassegna Eneadi Festival è stata organizzata dal Cipi – Club degli industriali pontini per l’innovazione, che raggruppa prestigiose aziende industriali del territorio (IRBM, Redbox, aCapo, Caffè Trombetta, APA), in collaborazione con il Comune di Pomezia e la Regione Lazio.