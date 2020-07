Pomezia #Coronavirus dal lockdown alla ripresa, l’Amministrazione comunale incontra i centri anziani - L'Eco Del Litorale | Notizie online

Si è svolto ieri mattina l’incontro tra il Sindaco Adriano Zuccalà, l’Assessore Miriam Delvecchio e i Presidenti dei quattro centri anziani di Pomezia. Al centro del confronto la riapertura dei centri ricreativi per anziani, ancora chiusi, come da ordinanza, fino al 12 luglio prossimo.

“Abbiamo illustrato ai responsabili dei centri anziani tutte le misure previste dalle linee guida regionali – spiega l’Assessore Delvecchio – Stiamo verificando se sussistono le condizioni per riaprire in assoluta sicurezza, garantendo gli accessi contingentati e le distanze per ogni singola attività prevista. Con la collaborazione dei Presidenti e dei Consigli direttivi, i tecnici comunali procederanno ai sopralluoghi e, al momento della riapertura, saranno messe a disposizione dei centri postazioni per l’igienizzazione delle mani, misuratori della temperatura e materiale per la sanificazione dei bagni e delle attrezzature”.

“Dobbiamo ripartire in piena sicurezza, soprattutto perché parliamo di una fascia d’età a rischio – ha detto il Sindaco Zuccalà – Vogliamo che anche i più anziani ricomincino a vivere i loro spazi e a tornare alle loro attività, ma è importante che ogni centro adotti le misure previste e informi gli iscritti sulle nuove regole da seguire. Gli anziani hanno pagato un prezzo altissimo in questi mesi: a nome dell’Amministrazione comunale e della Città tutta voglio esprimere loro il mio affetto e ringraziarli per il senso di responsabilità che dimostreranno per tutelare la loro salute e quella pubblica”.