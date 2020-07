Ona, Uai e Pmi Confederazione Sindacale Nazionale insieme a tutela del cittadino - L'Eco Del Litorale | Notizie online

È stato siglato un nuovo protocollo d’intesa tra ONA, Uai e Pmi Conferenzazione Sindacale Nazionale

Il numero dei casi di patologie asbesto correlate è in continuo aumento. Aumentano ogni giorni di più le vittime di mesoteliomi, cancro ai polmoni e altre neoplasie come il tumore delle ovaie o dello stomaco.

La situazione che già da prima non era delle più rosee ha subito un netto peggioramento a causa delle ulteriori problematiche create dal Covid-19, problematiche che non si limitano solo allo status salutare dei cittadini italiani, ma anche a quello economico.

Ad essere in difficoltà sono le piccole e medie imprese, non escludendo però i cittadini comuni, lavoratori autonomi etc… Alla luce di ciò l’Osservatorio Nazionale Amianto e l’Unione Artigiani Italiani e PMI Confederazione Sindacale Nazionale hanno sottoscritto un protocollo d’intesa finalizzato all’azione sinergica in tutela dell’ambiente e della salute di cittadini e lavoratori, ma anche imprese e microimprese, rispetto al rischio amianto ed altri cancerogeni.

“Questo importante accordo ci consentirà di agire in totale sinergia per la tutela dei diritti dei lavoratori dipendenti e dei pensionati e, allo stesso modo, di tutti i cittadini e delle piccole e medie imprese – dichiara Ezio Bonanni, Presidente ONA, che aggiunge – cogliamo l’occasione della sottoscrizione del protocollo d’intesa per lanciare un appello al Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, perchè venga disposta immediatamente l’integrazione dell’assegno degli invalidi civili totalmente inabili al lavoro, il cui importo di €285,66 è stato ritenuto non congruo dalla Corte Costituzionale con la decisione resa all’udienza del 23 giugno 2020. L’ONA e l’UAI e PMI auspicano che il Presidente del Consiglio intervenga per far sì che nel prossimo Consiglio dei Ministri vengano stabiliti gli strumenti tecnico normativi e finanziari per adeguare l’assegno di cittadini totalmente inabili all’importo erogato per il reddito di cittadinanza, o quantomeno all’importo di €516,00. Auspichiamo che vengano accolte anche le nostre istanze sulle procedure di bonifica e defiscalizzazione“. “La formazione è un cavallo battaglia della nostra confederazione – sottolinea il dirigente generale UAI, Giuseppe Zannetti – e quando abbiamo avuto l’opportunità di entrare in contatto con l’Ona è stato motivo per noi di orgoglio, perché vogliamo incidere anche sull’aspetto della problematica dell’amianto. Uno dei primari obiettivi del nostro lavoro è quello di rendere sicure le imprese, dunque saremo vigili su questo aspetto e faremo la nostra parte con determinazione”.

Fino ad oggi la problematica amianto è stata presa sempre sottogamba, soprattutto dalle istituzioni. L‘ONA propone, invece, una chiave di lettura che vada nella direzione più ampia della prevenzione e tutela, partendo da quella primaria: evitare cioè ogni forma di esposizione, così da prevenire e sconfiggere tutte le patologie asbesto correlate. Fermo restando che l’Osservatorio Amianto è operativo già con lo sportello amianto on line, a cui tutti i cittadini possono rivolgersi attraverso il sito istituzionale www.osservatorioamianto.com o contattando la Colombo Servizi S.r.l..

La Colombo Servizi S.r.l., come argomentato in questo nostro articolo, supporta attivamente l’ONA nel suo impegno contro l’amianto. La società, come l’associazione ONLUS, offre numerosi servizi di assistenza gratuita.