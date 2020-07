OSTIA: ECOITALIASOLIDALE, DAI CHIODI AI COCCI - L'Eco Del Litorale | Notizie online

OSTIA: ECOITALIASOLIDALE, DAI CHIODI AI COCCI, SINO ALLE SIRINGHE

USATE, PER LA SPIAGGIA LIBERA DICIAMO ALLA RAGGI CHE NON SERVOVO

TWITTER SUI SOCIAL, BENSI’ SOLUZIONI ADEGUATE

Dopo i chiodi arrugginiti e i cocci di vetro nascosti nella sabbia ora sono state trovate una grande quantità di siringhe usate.

Il tutto nella spiaggia libera di Ostia, nel X’ Municipio della Capitale. Invitiamo la Sindaca Raggi che ha dato la notizia postando un messaggio sui social, di non fermarsi alle semplici comunicazioni come fosse una semplice cittadina, ma avendo l’incarico di amministrare la città, di risolvere immediatamente il problema. Vi è da passare dal semplice messaggio a trovare soluzioni adeguate, tempestive e risolutive per garantire la sicurezza di tutti coloro che vogliono frequentare la spiaggia libera di Ostia.

Maggiore e più frequente pulizia dell’arenile, la richiesta di più efficaci controlli, soprattutto di notte, l’installazione di telecamere di videosorveglianza essendo quel tratto di spiaggia particolarmente interessato da atti come quelli descritti. Dalla parola ai fatti, dal semplice messaggio telematico a soluzioniadeguate per la città, questo come Ecoitaliasolidale chiediamo alla Sindaca Raggi.

E’ quanto dichiarano in una nota Gaetano Di Staso, Coordinatore per il

X’ Municipio e per il Litorale romano del Movimento Ecologista

Ecoitaliasolidale e Piergiorgio Benvenuti, Presidente Nazionale