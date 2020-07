Sisma del Centro Italia: dalla Città di Aprilia più di 10mila euro al Comune di Borbona - L'Eco Del Litorale | Notizie online

È stato effettuato nella giornata di ieri un bonifico di 10.454.25 euro a favore del Comune di Borbona, nel reatino, uno dei paesi maggiormente colpiti dal terremoto del Centro Italia del 2016 e 2017.

La cifra è frutto di donazioni ricevute nell’ambito dell’iniziativa “Aprilia per ricostruire”, lanciata dai gruppi di Protezione Civile cittadini, di concerto con l’Amministrazione comunale apriliana.

Inizialmente, la somma raccolta avrebbe dovuto esser finalizzata a sostenere l’avvio di una nuova iniziativa imprenditoriale, un nuovo forno in uno dei Comuni colpiti dal terremoto. Il mancato avvio dell’attività commerciale ha però costretto il comitato nato per la gestione delle donazioni a posticipare il bonifico e a scegliere un altro destinatario.

Borbona è un piccolo Comune di poco meno di 600 abitanti, situato in Provincia di Rieti, al confine con l’Abruzzo, nell’alta valle del fiume Velino. È stato uno dei luoghi maggiormente colpiti dalla prima serie di eventi sismici registrati intorno al 24 agosto 2016. La somma donata dalla comunità apriliana servirà a completare la ricostruzione del borgo.

“La cifra raccolta, cui ha contribuito anche il Comune di Aprilia – commenta il Sindaco Antonio Terra – è significativa del grande impegno e della solidarietà che la Città ha saputo assicurare alle zone colpite dal terremoto. Le donazioni si aggiungono agli sforzi dei nostri gruppi di Protezione Civile, che come in altre occasioni, si sono subito adoperati per offrire soccorso, aiuti e supporto. Ho avuto modo, già nella giornata di ieri, di sentire telefonicamente la Sindaca di Borbona, Maria Antonietta Di Gaspare, che ringrazia quanti hanno contribuito con le proprie donazioni e l’intera Città di Aprilia”.