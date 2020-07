NETTUNO ESTATE IN SICUREZZA A TORRE ASTURA, DA QUEST'ANNO TORNA ANCHE IL SERVIZIO NAVETTA - L'Eco Del Litorale | Notizie online

Estate Sicura a Torre Astura. La bellissima spiaggia simbolo della città di Nettuno anche quest’anno sarà fruibile da cittadini e turisti nel massimo rispetto delle misure anti Covid. Questa settimana non sarà possibile accedervi in attesa del completamento di tutte le disposizioni necessarie per garantire il distanziamento sociale per la sicurezza di tutti i fruitori della spiaggia. In settimana verrà data in affidamento l’area del parcheggio che permetterà un controllo continuo e contingentato dell’accesso dell’utenza che potrà essere consentito fino al completamento della capienza massima dell’area. Verrà, inoltre, predisposto un servizio di pattugliamento della spiaggia per controllare e monitorare il rispetto delle norme per il distanziamento sociale. Sarà attivato, infine, un servizio navetta che collegherà il centro di Nettuno con l’ingresso di via Valmontorio.