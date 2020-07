CRISTIAN STOIAN NEL PRO14: AD ANZIO CRESCONO CAMPIONI - L'Eco Del Litorale | Notizie online

Alla Rugby Anzio Club crescono campioni, campioni come Cristian Stoian, giocatore cresciuto nel vivaio della Rugby Anzio Club che negli ultimi 4 anni sta scalando gradino dopo gradino la vetta del rugby.

Seconda linea e già nazionale azzurro under 20, lo scorso 17 giugno, Cristian è entrato a far parte dei Permit Player delloZebre Rugby Club, franchigia federale che milita nel campionato Pro14, una lega di rugby per club tra squadre delle federazioni di Galles, Irlanda, Italia e Scozia e, dal 2017, Sudafrica.

Un traguardo importantissimo per il Giocatore della Rugby Anzio Club che commenta così questo grande risultato:

“Queste prime settimane da Permit Player alle Zebre mi hanno concesso di entrare in un’ottica un po’ diversa da quella del Top12, mi sto ambientando bene e non mi resta altro che apprendere il più possibile dai miei compagni di reparto che hanno già molta esperienza. Sono contento dell’opportunità che mi è stata data e cercherò di coglierla al massimo! Con l’occasione vorrei fare un grande in bocca al lupo a tutta la Rugby Anzio Club per il futuro e un saluto a tutti i tesserati della RAC!”

Esattamente come insegna il Rugby, i risultati e le vittorie vengono da lontano, è opportuno pertanto ripercorrere stagione per stagione il percorso che Cristian Stoian ha seguito sino ad arrivare a questa ultima grande vittoria:

STAGIONE SPORTIVA 2014/2015: Tesserato Rugby Anzio Club cat. Under16

STAGIONE SPORTIVA 2015/2016: Tesserato Rugby Anzio Club cat. Under18

STAGIONE SPORTIVA 2016/2017: Tesserato Rugby Anzio Club cat. Seniores in prestito alla Roma Legio Invicta XV

STAGIONE SPORTIVA 2017/2018: Tesserato Rugby Anzio Club cat. Seniores frequenta Accademia Nazionale F.I.R

STAGIONE SPORTIVA 2018/2019: Tesserato Rugby Anzio Club cat. Seniores frequenta Accademia Nazionale Ivan Francescato, Esordio in Nazionale Under20

STAGIONE SPORTIVA 2019/2020: Tesserato Fiamme Oro Rugby Roma cat. Seniores

STAGIONE SPORTIVA 2020/2021: Tesserato Fiamme Oro Rugby Roma cat. Seniores inserito nei Permit Player dello Zebre Rugby Club

Grandissima soddisfazione e orgoglio in casa Rugby Anzio Club, che continua a raccogliere frutti del suo eccellente lavoro a livello giovanile. Una spinta in più per tutto lo staff della società di Anzio per continuare a crescere costantemente come fatto sino ad oggi dal 2005, perché il futuro è di chi ha un grande passato.