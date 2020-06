A Latina riapre lo Scivosplash, sicurezza e tranquillità nel parco acquatico a misura di famiglie - L'Eco Del Litorale | Notizie online

Scivosplah, il posto ideale per le famiglie con bambini. L’estate è arrivata e lo Scivosplah di Latina, come ogni anno, è pronto ad aprire le sue porte per accogliere e coccolare le famiglie. Dopo il “lockdown” causato dalla pandemia, riprendono le molteplici attività del parco in tutta sicurezza e senza la presenza di nessuna colonia. Il responsabile dello Scivoplash, Giancarlo Lepori, ha infatti deciso di dedicare tutti gli spazi della struttura alle famiglie con bimbi piccoli. Ingressi ridotti, lo stop alle attività delle colonie e agli scivoli per gli adulti, permetteranno la fruizione di spazi maggiori per gli ospiti paganti che quest’anno avranno gratuitamente anche i lettini e potranno godere nella loro area di una piacevole pausa rigenerante sotto l’ombrellone. Attrazioni acquatiche, punti ristoro e attività di animazione, accompagneranno comunque grandi e piccini per l’intera giornata, rispettando tutte le norme per contrastare il Coronavirus. Il giusto mix di relax e divertimento permetterà a tutta la famiglia di rilassarsi in un ambiente protetto, confortevole e soprattutto sicuro, trascorrendo così una giornata davvero indimenticabile nel parco acquatico a misura di bimbo.