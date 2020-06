Nettuno e la Campana dei Roghi: ignoti bruciano rifiuti - L'Eco Del Litorale | Notizie online

Nettuno, ignoti stamattina hanno dato fuoco ai cumuli di rifiuti di via della Campana. Il posto viene scelto abitualmente dagli incivili per l’abbandono illecito di rifiuti. Montagne di immondizia dalle 7 sono avvolte dalla fiamme, emanando un fumo altamente nocivo per la salute. In estate monitorare questo genere di situazioni è sempre più difficile, soprattutto i roghi inquinanti che ne rappresentano la scontata conseguenza. La settimana scorsa, nella Pineta della Campana, si sono verificati altri due incendi, che hanno richiesto l’intervento dei vigili del fuoco e della protezione civile e che hanno impiegato diverse ore per spegnerli.