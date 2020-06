Il Covid-19 tra Roma e il Litorale: coda o ripresa? Ad Anzio contagiata una famiglia intera - L'Eco Del Litorale | Notizie online

Sono 14 i casi positivi di coronavirus registrati nella giornata di oggi nella Regione Lazio, che da settimane non riesce ad azzerare i casi. Nella Asl Roma 6, sono 7 i nuovi casi positivi tutti riferibili ad un cluster familiare già noto per altri due casi che può ritenersi limitato allo stretto ambito familiare tra Anzio e Ardea. Ad essere contagiata la famiglia di un 65enne anziate risultato positivo due giorni fa. L’uomo dimesso dall’Ospedale Sant’Andrea di Roma si era recato agli Ospedali Riuniti di Anzio e Nettuno, perché aveva la febbre da tre giorni ed è risultato positivo al covid. Trasferito al centro di Casal Palocco, sono stati effettuati i tamponi alla sua famiglia, risultati positivi per 7 di loro. Continua l’indagine epidemiologica e il contact tracing. A Roma città invece si registrano 6 nuovi casi. Nella Asl Roma 3 è sotto controllo il focolaio a Fiumicino. Non risultano al momento positivi tra i clienti delle due attività di ristorazione. Eseguiti oltre 1.100 tamponi al drive-in di Casal Bernocchi per l’indagine epidemiologica nelle ultime 48 ore. Nella Asl Roma 1 si registrano due casi positivi relativi a due persone senza fissa dimora intercettati al pronto soccorso del San Giovanni e del Santo Spirito. Nella Asl Roma 2 un caso positivo di rientro dal Pakistan. Sono state attivate le procedure di contact tracing internazionale.