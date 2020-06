TROPS, SPORT AL CONTRARIO - SESTA PUNTATA / COMUNICAZIONE E SPORT - PRIMA PARTE - L'Eco Del Litorale | Notizie online

Con la sesta puntata di “TROPS, SPORT AL CONTRARIO”, inizia una fantastica cavalcata sulla comunicazione sportiva, un tema di estrema complessità e argomento su cui si sono misurati nel tempo molti dei pezzi da novanta del giornalismo e della narrativa. Non si tratta soltanto degli ultimi sessant’anni, dai Giochi Olimpici di Roma, ma di una panoramica larga e lunga quanto la storia dell’uomo, iniziata con Omero e Pindaro, quasi tremila anni or sono… BUONA VISIONE A TUTTI !!!

Contenuto non disponibile

Consenti i cookie cliccando su "Accetta" nel banner"

This video is about Comunicazione e Sport prima parte

PER VEDERE TUTTE LE SEI PUNTATE VAI SU

YOU TUBE – YouEmergencySPORT