IL PALINSESTO DI TVP ONLINE dal 26 giugno al 1 luglio 2020 - L'Eco Del Litorale | Notizie online

TVP on line è una produzione Teatro Villa Pamphilj (Dir. Artistica Veronica Olmi) ed è inserito in #IncursioniArtisticheDiMutualità il programma di iniziative social che si inserisce nel palinsesto digitale TIC ON LINE dei Teatri in Comune – l’articolata rete di spazi per lo spettacolo parte del Sistema di Teatro Pubblico Plurale, coordinato dal Teatro di Roma e promosso da Roma Capitale – Assessorato alla Crescita Culturale.

MUSICA: venerdi 26 alle ore 15 – GIORNO #8: #JAZZHOME Il jazz non sarà messo in quarantena, il diario di un musicista jazz nei giorni di isolamento in Italia a cura della batterista Cecilia Sanchietti, in collaborazione Istituto Italiano di Cultura di Stoccolma.

MUSICA: venerdi 26 alle ore 18 DIRETTA Facebook: DIDATTICA, CHE SPETTACOLO! a cura della Scuola Popolare di Musica Donna Olimpia, presenta artisti e musicisti che sono stati di casa al Teatro Villa Pamphilj o che lo saranno appena possibile alla riapertura. In questa puntata “Mythos – Metamorphosis”, Paolo Pecorelli incontra Alessandro de Angelis per il nuovo CD degli EROTODO Project

BAMBINI: sabato 27 alle ore 11: SING A LONG inglese e musica per piccolissimi

Un progetto laboratorio/spettacolo rivolto alla fascia 0-48 mesi e ai genitori con Diego di Vella e Livia Adinolfi per avvicinare alla lingua inglese i bambini già da piccolissimi con l’aiuto della musica e del teatro.

CUCINA, PAROLE & MUSICA : sabato 27 alle ore 15: quinta puntata di ANARCHY IN THE U KITCHEN. Cucina è cultura

Puntata dedicata ai bambini, ma soprattutto ai genitori che lo sono stati. Ricetta del giorno “Egg in a Hole e caffè della Peppina al vetro caldo, schiumato e musicato. Con Andrea Calabretta, Veronica Olmi e i burattini del Teatro Verde. Gli ingredienti musicali sono di Carlo Amato.

ARTE: domenica 28 alle ore 12: LA VIGNETTA di Fabio Magnasciutti. Una vignetta realizzata da uno dei più apprezzati disegnatori contemporanei dedicata all’arte, alla cultura, in questo periodo sospeso, per riflettere e sorridere con profonda leggerezza.

TEATRO: Lunedì 29 giugno alle ore 19, secondo appuntamento per “AU FOYER. Discorsi collaterali nell’intervallo del Teatro” con Stefano Ruggeri, Sergio Lo Gatto e Michela Lucenti del Balletto Civile, moderati da Massimiliano Frascà. Introduzione musicale di Lucio Leoni.

TEATRO: Mercoledì 1° luglio alle ore 18: ottavo episodio de lL PALCOSCENICO DELLA LEGALITA’ – Storie 2.0, un racconto in pillole dello spettacolo “Dieci storie proprio così – Terzo Atto” per non abbassare la guardia sulle atrocità compiute dalla criminalità organizzata e per non dimenticare le tantissime storie di riscatto. A cura di Emanuela Giordano e Giulia Minoli in collaborazione con CO2.

