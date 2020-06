Agricoltura e sviluppo rurale in provincia di Latina e una nuova piattaforma per i fondi comunitarI - L'Eco Del Litorale | Notizie online

Agricoltura e sviluppo rurale in provincia di Latina e una nuova piattaforma per i fondi comunitari, l’Europarlamentare Salvatore De Meo in visita ad Aprilia

Nel primo pomeriggio odierno, insieme al collega Consigliere Comunale Fausto Lazzarini, ho avuto l’occasione di incontrare il Deputato Europeo pontino, Salvatore De Meo, in visita ad Aprilia di ritorno da Bruxelles per i suoi impegni istituzionali, nel corso di quella che può considerarsi la prima uscita ufficiale su questo territorio dopo l’insediamento presso il Parlamento Europeo e la crisi epidemica del coronavirus.

L’onorevole Salvatore De Meo, membro della Commissione per l’Agricoltura e lo Sviluppo Rurale del Parlamento Europeo, ci ha informato delle attività in corso d’opera presso le istituzioni europee e delle importanti opportunità che l’Unione Europea può offrire a territori come la provincia di Latina dove il settore agricolo è particolarmente produttivo.

In qualità di Presidente della Commissione Sviluppo e Tutela del Territorio della Provincia di Latina, ho espresso un plauso per l’impegno fin qui dimostrato dall’Europarlamentare pontino ed una nota positiva per i contenuti dell’incontro odierno. Lo stesso onorevole De Meo mi ha invitato a promuovere a breve successivi incontri con i rappresentanti delle parti sociali del territorio, nel rispetto delle doverose misure di contenimento da covid-19.

L’Europarlamentare De Meo, infine, ha annunciato la realizzazione di una nuova piattaforma digitale dove diffondere informazioni utili sui fondi europei cui possono attingere privati, aziende e soprattutto enti pubblici per finanziare progetti di interesse generale. La piattaforma sarà presentata ufficialmente nelle prossime settimane e rappresentata alle comunità locali.

Domenico Vulcano

Consigliere Provinciale e Comunale

Presidente della Commissione Sviluppo e Tutela del Territorio della Provincia di Latina