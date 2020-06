TIBERIS: BENVENUTI (ECOITALIASOLIDALE) ANCORA IN ATTESA DELLE CAUSE DELLA MORIA DI PESCI AL TEVERE - L'Eco Del Litorale | Notizie online

TIBERIS: BENVENUTI (ECOITALIASOLIDALE) ANCORA IN ATTESA DELLE CAUSE

DELLA MORIA DI PESCI IN QUEL TRATTO DI FIUME, SI IPOTIZZA LA TERZA

EDIZIONE DEL “FLOP” DEL LIDO DI PONTE MARCONI

Probabilmente con una inaugurazione che avverrà il prossimo 20 luglio,

riaprirà per la terza edizione, Tiberis, la spiaggia sul Tevere, sotto ponte Marconi e si stanno cercando sponsor da parte del Comune. Unica novità la realizzazione di una area dedicata ai cani.

Sempre in attesa del progetto iniziale che ipotizzava anche la

realizzazione di una piscina all’aperto, mai concretizzata, il progetto del “Lido”, veramente minimale e di dubbia attrazione per i cittadini, nelle precedenti edizioni per numero di presenze è

risultato realmente un flop. Fra le altre cose a qualche decina di metri, verso Lungotevere di Pietra Papa, ancora vi sono baracche

abitate e quelle demolite, compresi i detriti ed i rifiuti accumulati, sono ben in vista in quel tratto di riva del fiume. Proseguiamo a sostenere che il finanziamento utilizzato per la

realizzazione del Tiberis nelle scorse edizioni, era quindi destinato ad un esperimento e non alla piena realizzazione di un

programma articolato di riqualificazione di quell’area, in più stagioni. Noi di Ecoitaliasolidale non ci rimane che rinnovare la proposta di realizzare un unico Ente gestore del Tevere che si occupi di un progetto complessivo, della riqualificazione del tratto

fluviale, la depurazione delle acque, la piena navigabilità del fiume, sia per la mobilità alternativa che per lo sviluppo turistico della

città, la valorizzazione degli argini, la valorizzazione degli impianti di Ex archeologia industriale abbandonati, comprese le

competenze sulla pista ciclabile, del poco che rimane dell’esistente ippovia e la gestione dei parchi fluviali che ancora non sono stati

avviati. Peraltro siamo ancora in attesa di conoscere le reali cause della

moria di pesci lungo proprio quel tratto di fiume, avvenuto il 30 maggio, da noi immediatamente denunciato, ma che a tutt’oggi ancora non si hanno certezze da parte degli Enti preposti al controllo.

Probabilmente l’esperimento estivo del “Lido” a Ponte Marconi, riprenderà nella terza edizione, ma ha tutta la possibilità di essere

un flop come le edizioni precedenti.

E’ quanto dichiara in una nota Piergiorgio Benvenuti, Presidente

Nazionale del Movimento Ecologista ECOITALIASOLIDALE