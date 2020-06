Il Coro A.N.A. Latina canta per le vittime della pandemia⁩ - L'Eco Del Litorale | Notizie online

La preghiera del Signore è inclusa nel CD di Musica Sacra Angele Dei

Il Coro A.N.A. Latina canta per le vittime della pandemia

Il Padre Nostro diretto dal Maestro Roberto Stivali con musica originale di Francesco Milita.

Canta per le vittime della pandemia il Coro A.N.A. Latina e lo fa con il Padre Nostro, la preghiera simbolo della nostra fede che Gesù stesso ha insegnato agli Apostoli dicendo loro “…voi dunque pregate così…”. Il Padre Nostrointerpretato dal Coro A.N.A. Latina è una versione esclusiva per coro. La particolarità sta proprio nel fatto che questa versione sia stata composta in esclusiva per questa formazione e che sia una preghiera poco eseguita in ambito corale. La musica è del Maestro Francesco Milita, pianista e compositore nato a Cori, ora docente di Conservatorio. Il brano, disponibile da oggi sul canale YouTube https://youtu.be/KGgmQS0uPYg , è inserito nel CD Angele Deidedicato esclusivamente alla Musica Sacra, altra particolarità ed unicità per un Coro Alpino. Dal 2011 la direzione artistica è affidata al Maestro Roberto Stivali, strumentista e direttore di coro. Dal suo arrivo il coro ha prodotto 3 CD e si è esibito in oltre 130 concerti in Italia ed in molti Paesi europei. Il coro, in continua evoluzione, si è arricchito negli ultimi mesi di giovani coristi che stanno dando al gruppo una nuova spinta ed una rinata vitalità per continuare a cantare ma soprattutto a vivere esperienze di comunità ed aggregazione. Per scoprirne di più, basta andare su www.coroanalatina.it o visitare la pagina Facebook “Coro A.N.A. Latina” https://www.facebook.com/coroanalatina/