Anzio, salvato dalla Polizia Locale un cucciolo dimenticato in macchina - L'Eco Del Litorale | Notizie online

Anzio, salvato dalla Polizia Locale un cucciolo dimenticato dal proprietario nel bagagliaio della sua autovettura in via Re Latino ad Anzio. L’automobile aveva i finestrini chiusi e con le alte temperature di oggi il cane stava ha rischiato di morire. Il cucciolo è stato messo al sicuro e rifocillato, in attesa dell’arrivo dei proprietari dell’auto rintracciati dalle autorità. Il post su fb di questa mattina:

“In questo momento è stato salvato questo piccolo tesorino dal bagagliaio di una macchina parcheggiata con i finestrini chiusi dentro un auto in viale Re Latino. Grazie alla polizia locale che sono intervenuti e che sono ora in attesa del proprietario dell’auto. Mi aspetto dei Seri provvedimenti per questo incosciente. Ora è nei nostri uffici al fresco e con l’acqua da bere al suo fianco.”