Commemorato ad Aprilia il 184° anniversario della costituzione del Corpo dei Bersaglieri - L'Eco Del Litorale | Notizie online

“Compleanno del Bersagliere”

Celebrato ad Aprilia nella mattinata di domenica 21 giugno il 184° “Compleanno del Bersagliere”. Specialità dell’Arma di Fanteria dell’Esercito italiano, il Corpo dei Bersaglieri venne istituito il 18 giugno 1836 in Piemonte, allora Regno di Sardegna, su proposta del Capitano Alessandro La Marmora.

I Bersaglieri furono protagonisti della “Breccia” di Porta Pia a Roma il 20 settembre 1870: quest’anno ne ricorre il 150° anniversario.

La cerimonia organizzata dalla Sezione Bersaglieri “A. Cotterli” ha visto il raduno dei fanti piumati presso il monumento ai Bersaglieri d’Italia, nell’omonima piazza, ove è stata deposta una corona d’alloro.

Hanno partecipato il Sindaco di Aprilia Antonio Terra; il Comandante della Polizia Municipale Massimo Giannantonio; rappresentanti dell’amministrazione Comunale, tra cui l’Assessore Luana Caporaso. Presenti il Presidente regionale dell’A.N.B. Luciano Pasquali e rappresentanti delle Associazioni Combattentistiche e d’Arma di Aprilia.

Ha espresso soddisfazione per la bella riuscita dell’evento il bersagliere Edoardo Tittarelli, presidente dell’associazione apriliana che in passato si è distinta in numerose iniziative solidali sul territorio e che si è prodigata a favore della cittadinanza anche nell’emergenza Covid19.