Claudia Saba : una scrittrice vincente. La scrittrice Claudia Saba è risultata infatti tra i vincitori dell’ottava edizione del PREMIO NAZIONALE LETTERATURA ITALIANA CONTEMPORANEA VIII EDIZIONE anno 2020/21 sia nella sezione “Poesie” che in quella “Racconti brevi”. Oltre 5000 i partecipanti alla competizione; gli autori prescelti saranno premiati nel mese di novembre al Bookcity di Milano nell’aula Magna del SIAM.

Claudia Saba nasce a Santa Maria Capua Vetere. Dopo il diploma magistrale consegue la laurea in counseling psicologico. È redattrice del quotidiano on line “Alganews”.

Con il suo primo romanzo, “Era mio padre”, edito da Laura Capone, ha vinto il “Gatto d’oro” per la cultura e la Letteratura italiana. È stata candidata al premio “Campiello” 2017. Nello stesso anno si è classificata seconda alla Fiera del libro “In costiera amalfitana”.

L’anno dopo ha vinto il premio Narrativa Magna Grecia con il suo secondo romanzo, “In viaggio per la felicità”, anch’esso candidato al “Campiello”.

I testi delle opere vincitrici al contest Premio Nazionale Letteratura Italiana Contemporanea verranno inseriti in antologie scolastiche grazie al progetto “GIURIA GIOVANI”.

Dal prossimo anno scolastico la casa editrice Laura Capone Editore offrirà a tutte le scuole che parteciperanno al Progetto “Giuria Giovani” un supporto speciale alla lettura delle antologie: autori e attori realizzeranno video-letture e audio-letture espressive delle opere.

Agli studenti, oltre ai libri, verranno forniti i link per poterle visionare in classe o ascoltare anche da casa su pc o tablet o smart-phone.

Altro supporto fondamentale sarà l’attivazione della piattaforma “Incontro con l’autore” che darà la possibilità a tutte le classi partecipanti di dialogare on line (a richiesta dell’insegnante) con alcuni autori letti durante l’anno scolastico secondo un calendario che verrà comunicato ad inizio progetto.

Queste nuove iniziative – totalmente gratuite – intendono arricchire ulteriormente il lavoro dei docenti e degli studenti partecipanti al Progetto GIURIA GIOVANI, ideato e coordinato da Giovanna Pastega e prodotto e finanziato dalla LCE Laura Capone Editore di Roma per la promozione degli autori e per supporto alla didattica scolastica.

Al suo attivo, Claudia Saba ha molti altri piazzamenti di rilievo in concorsi di poesia e narrativa italiani.

Lisa Bernardini