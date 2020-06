Anzio, spasso e spaccio:arrestato - L'Eco Del Litorale | Notizie online

Nella giornata di ieri, la squadra investigativa del commissariato di Polizia di Anzio, ha arrestato uno spacciatore. L’indagine è nata grazie all’intuizione di un operatore, che durante il servizio di controllo del territorio, notava uno strano movimento nella zona di Anzio. Un giovane a bordo di un suv, ha attirato i sospetti dell’agente perché è passato più volte passava per il centro cittadino, mentre veniva contattato da altri giovani. L’attività investigativa permetteva così di procedere al controllo del giovane trentenne, subito apparso in un evidente stato di agitazione. Il ragazzo non è riuscito a far spostare l’attenzione degli operatori della Polizia, che hanno trovato a bordo dell’auto 16 dosi di sostanza stupefacente di tipo cocaina. Visto i precedenti specifici il giovane veniva tratto in arresto.