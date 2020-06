Anzio, abbassamento pressione ed interruzione idrica - L'Eco Del Litorale | Notizie online

Latina, domenica 21 giugno 2020

Oggetto: Abbassamento pressione /Interruzione Idrica nel Comune di Anzio

Si informa l’utenza che, a seguito di un temporaneo abbassamento dei livelli di acqua nei serbatoi a causa dei forti consumi, nel Comune di Anzio è in corso un Abbassamento di Pressione con possibile Interruzione Idrica per le utenze poste ai piani alti che si protrarrà fino alle ore 22:00 di 21/06/2020 con progressiva normalizzazione nella notte.

Le zone interessate sono:

Anzio centro, Anzio colonia, zona Falasche e via Casal di Claudia

I tecnici Acqualatina sono già al lavoro per risolvere il problema.

Sarà cura di Acqualatina fornire tempestive informazioni in caso di imprevisti.

Unità Pronto Intervento Acqualatina S.p.A.