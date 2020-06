SUPERAUGURI PER EZIO BONANNI, TRA I CAMPIONI DI FAIR PLAY, CATOIA E VITTORIOSO - L'Eco Del Litorale | Notizie online

L’ AVV. EZIO BONANNI, PRESIDENTE DELL’OSSERVATORIO NAZIONALE AMIANTO – ONA – NEL SALONE D’ONORE CONI, TRA I PREMI NAZIONALI FAIR PLAY, VALERIO CATOIA, CAMPIONE PARALIMPICO ED ENZO VITTORIOSO, PRESIDENTE NAZIONALE PER LA SEZIONE SALVAMENTO DELLA FEDERAZIONE ITALIANA NUOTO, DURANTE IL FAIR PLAY DAY 2019, EVENTO DISTINTIVO DI UNA IMPORTANTE ALLENZA CON IL COMITATO NAZIONALE ITALIANO FAIR PLAY – CNIFP – AVENTE COME OBIETTIVO LA PIENA SOSTENIBILITA’ AMBIENTALE PER LA PRATICA DELLE ATTIVITA’ MOTORIE E DELLO SPORT.

“Oggi, per l’ONA – che si rappresenta con uno scudo omerico, protettore dalle terribili insidie generatesi nel XX Secolo con la diffusione esponenziale di sostanze dagli effetti perversi – è particolare occasione di festa, naturalmente simbolica, ma sentita, perché il suo Presidente, l’indomito avvocato Ezio Bonanni compie gli anni, dedicati in gran parte alla difesa dei più sfortunati alla vittime dell’Amianto, novella Idra di Lerna. AUGURI PRESIDENTE !!!”