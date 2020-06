La Biblioteca comunale di Aprilia riapre anche nel pomeriggio e il sabato mattina - L'Eco Del Litorale | Notizie online

Emergenza Coronavirus. Dalla prossima settimana, la Biblioteca comunale di Aprilia riapre anche nel pomeriggio e il sabato mattina

A partire da lunedì prossimo, terminata la fase di sperimentazione avviata lo scorso 10 giugno, la Biblioteca comunale “G. Manzù” di Aprilia tornerà ad esser aperta al pubblico anche in orario pomeridiano e il sabato mattina.

“Questa prima settimana e mezza ci ha permesso di organizzare al meglio i servizi garantiti dalla biblioteca alla luce delle indicazioni e delle linee guida disposte dalle autorità sanitarie – commenta l’Assessore alla Cultura Elvis Martino – ora, proprio come programmato, possiamo garantire una piena riapertura, pur con le restrizioni dettate dal necessario distanziamento fisico e dalle norme di igiene”.

Le sale lettura e studio saranno aperte dal lunedì al venerdì, dalle ore 9:00 alle ore 13:00 e dalle ore 15:00 alle 18:45. Il sabato, l’apertura sarà dalle ore 8:50 alle 12:50.

Per consentire il rispetto delle distanze interpersonali di sicurezza, l’accesso alle sale di consultazione rimane comunque contingentato, consentendo la presenza in contemporanea di non più di 28 utenti. Per poter accedere, il Comune di Aprilia ricorda che è possibile effettuare la prenotazione scrivendo a biblioteca@comune.aprilia.lt.it oppure chiamando i numeri telefonici 06 9271889 o 06 92727181.

Prima di accedere alle sale della Biblioteca, verrà comunque richiesto agli utenti la sottoscrizione di un modulo di autocertificazione, l’uso della mascherina e l’utilizzo esclusivamente dei posti contrassegnati. Tutti sono chiamati a rispettare le distanze minime di sicurezza sia rispetto agli altri frequentatori, sia rispetto al personale. Non è consentita, una volta effettuato l’ingresso, l’uscita e il rientro nella struttura.

Fino a nuova disposizione, rimangono sospesi i servizi delle postazioni internet e di emeroteca.