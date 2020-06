Quanto costa il servizio idrico al cittadino nelle varie province? - L'Eco Del Litorale | Notizie online

Quanto costa il servizio idrico al cittadino nelle varie province? Quanta acqua va persa per inerzia o impianti obsoleti? Quanto cambia da Nord a Sud dello Stivale o all’interno delle singole Regioni? Tutto questo emerge dal Rapporto di Cittadinanzattiva – Osservatorio Prezzi e Tariffe sul Servizio Idrico. 434€: è la spesa media per famiglia nel 2019. Grosseto e Siena si confermano i capoluoghi di provincia più cari con una spesa media a famiglia di 781€, Isernia resta ancora la più economica con 130€. Gli incrementi più elevati si registrano a Crotone (+13,5%) e Varese (+12,3%), seguono Roma (+10,7%) e Palermo (+10,5%). Ma in Sicilia, tra Enna (748€ in media) e Catania (224€) intercorre una differenza di 524 euro.

Per ogni dettaglio e tabella relativi alle singole Regioni e Province vi rimandiamo al sito www.cittadinanzattiva.it<http://www.cittadinanzattiva.it/>