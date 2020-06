NEWS DAL DIRETTORE - QUARTA PUNTATA DI "TROPS" (SPORT AL CONTRARIO) SU AICS, GIOCHI DELLA GIOVENTU' E SPORT PER TUTTI Posta in arrivo x - L'Eco Del Litorale | Notizie online

Ed eccoci al quarto appuntamento con TROPS e il primo con un argomento decisamente in carattere con l’evoluzione in corso del mondo sportivo, con il nuovo assetto che vede come obiettivo la promozione della salute. Insomma, lo sport per tutti con quelli che una volta erano gli Enti di Propaganda Sportiva, appunto tutti dalla storia lunga e virtuosa. La promozione sportiva ha però segnato il passo per oltre settanta anni in attesa di un salto di qualità, di una vera riforma della materia da parte dello Stato ed ora ci si prepara ad un possibile decollo con i decreti attuativi della Legge Delega sullo Sport firmata un anno fa dal Presidente Mattarella. Sicuramente, una svolta importante fu quella dell’AICS, allora Associazione Italiana Circoli Sportivi ed oggi Associazione Italiana Cultura e Sport, nel 1962, fondata e presieduta da Giacomo Brodolini, poi Ministro del Lavoro... Nel 1969 l’avvio dei Giochi della Gioventù in quasi seimila comuni: una esperienza da recuperare con una formula aggiornata e capace di coinvolgere tutte le fasce di età e condizione della collettività sul territorio.,,

